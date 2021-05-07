Adana'da 2 otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Mithat Özhan Bulvarı'nda, Doğan A'nın kullandığı 01 AFZ 143 plakalı otomobil ile Seyit C. idaresindeki 01 SY 141 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücü Doğan A. ile otomobillerdeki Hatice C. ve Mehmet Y, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Bulvardaki ulaşım kaza nedeniyle bir süre aksadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Güney