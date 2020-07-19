Adana'da 2 otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
19.07.2020 18:31 | Son Güncelleme: 19.07.2020 19:28
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Safiye Özgen'in kullandığı 01 ELJ 43 plakalı otomobil, Süleyman Demirel Bulvarı'nda aynı yönde ilerleyen Mehmet Can Yılmaz yönetimindeki 34 K 8019 plakalı otomobille çarpıştı.
Yaralanan sürücülerden Özgen sağlık ekiplerince olay yerinde ayakta tedavi edilirken, Yılmaz ise ambulansla bir özel hastaneye kaldırıldı.
Trafik kazası, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA