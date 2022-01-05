ADANA'DA 2 MİLYON 700 BİN KAÇAK MAKARON ELE GEÇİRİLDİ

ADANA'da polisin operasyonunda gümrük kaçağı 2 milyon 700 bin makaron, 350 kilo tütün, 48 kilogram nargile tütünü, 32 bin doldurulmuş sigara ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, yürütülen çalışma kapsamında kent genelinde tespit ettikleri adreslere baskın yaptı. Adreslerde yapılan aramalarda gümrük kaçağı 2 milyon 700 bin makaron, 350 kilo tütün, 48 kilo nargile tütünü, 32 bin doldurulmuş sigara ile sigara dolum makinesi ele geçirildi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.