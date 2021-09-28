Adana'da 2 kişiyi gasbettikleri öne sürülen kadın ve arkadaşı tutuklandı - Haberler
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Adana'da 2 kişiyi gasbettikleri öne sürülen kadın ve arkadaşı tutuklandı

AA / Yusuf Koyun - Haberler | Güncel
Adana'da 2 kişiyi gasbettikleri öne sürülen kadın ve arkadaşı tutuklandı

Adana'da silahla tehdit ettikleri 2 kişiyi gasbettikleri ileri sürülen 1'i kadın 2 şüpheli tutuklandı.

SEYHAN, ADANA (AA) - Adana'da silahla tehdit ettikleri 2 kişiyi gasbettikleri ileri sürülen 1'i kadın 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, M.A. (23), polise başvurarak internetten tanıştığı bir kadının merkez Seyhan ilçesi Ziyapaşa Mahallesi'ndeki evine gittiğini ve sonradan ikamete gelen zanlının silahla tehdit ederek cep telefonunu gasbettiğini öne sürdü.

Bunun üzerine Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, adrese baskın yaparak şüpheli D.A. (42) ve erkek arkadaşı İ.Ç'yi (37) gözaltına aldı.

Zanlıların, daha önce de benzer yöntemle bir kişiyi gasbettikleri gerekçesiyle arandıkları öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.

AA / Yusuf Koyun - Son Dakika Haberleri
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Haber: Adana'da 2 kişiyi gasbettikleri öne sürülen kadın ve arkadaşı tutuklandı - Haberler
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