Adana'da 2 kişinin silahlı kavganın ortasında kalarak yaralandığı iddia edildi

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde silahlı kavganın ortasında kalarak yaralandığı öne sürülen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde silahlı kavganın ortasında kalarak yaralandığı öne sürülen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

19 Mayıs Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle silahlı kavga çıktı.

Pompalı tüfek ve tabancanın kullanıldığı kavganın ortasında kaldığı ileri sürülen Cem T. (26) ile ismi tespit edilemeyen bir kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, silahlı kavgaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun