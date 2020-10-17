Silahlı saldırı sonucu 2 kişi yaralandı
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Silahlı saldırı sonucu 2 kişi yaralandı

17.10.2020 21:05 | Son Güncelleme: 17.10.2020 21:18

Adana'da 2 kişi uğradıkları silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Adana'da 2 kişi uğradıkları silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde Hüseyin E. ile Feyyaz D'ye, aralarında husumet bulunduğu öne sürülen 2 kişi tarafından tabancayla ateş edildi.

Yaralanan Hüseyin E. ile Feyyaz D, çevredekiler tarafından kaldırıldıkları özel hastaneden Adana Şehir Hastanesine sevk edildi.

Polis ekiplerince kimlikleri belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Silahlı saldırı sonucu 2 kişi yaralandı
Silahlı saldırı sonucu 2 kişi yaralandı
Silahlı saldırı sonucu 2 kişi yaralandı
Silahlı saldırı sonucu 2 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Ömer Fansa

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