2 kapkaç şüphelisi kovalamaca sonucu yakalandı
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2 kapkaç şüphelisi kovalamaca sonucu yakalandı

26.01.2021 09:47 | Son Güncelleme: 26.01.2021 09:54

Adana'da 2 kişinin cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çaldığı iddia edilen ve kovalamaca sonucu yakalanan motosikletli 2 zanlı tutuklandı.

Adana'da 2 kişinin cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çaldığı iddia edilen ve kovalamaca sonucu yakalanan motosikletli 2 zanlı tutuklandı.

Merkez Yüreğir ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde yolda yürüdükleri sırada bir saat arayla motosikletli 2 şüpheli tarafından cep telefonları kapkaç yöntemiyle çalınan Hüseyin Y. ve İbrahim K. polise başvurdu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, hırsızlıkların gerçekleştiği bölgedeki güvenlik kameraları kayıtlarını inceleyerek, şüphelilerin İ.C. (19) ve S.Ç. (21) olduğunu belirledi.

Polis, Levent Mahallesi'nde motosikletle gezdikleri sırada durdurmaya çalıştığı 2 zanlıyı kovalamaca sonucu yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

2 kapkaç şüphelisi kovalamaca sonucu yakalandı
2 kapkaç şüphelisi kovalamaca sonucu yakalandı
2 kapkaç şüphelisi kovalamaca sonucu yakalandı
2 kapkaç şüphelisi kovalamaca sonucu yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt

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