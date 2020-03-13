Adana'da 2 kalaşnikof tüfek ele geçirildi
Adana'da iki evde, 2 kalaşnikof uzun namlulu silah, 4 şarjör ve 15 mermi ele geçirildi.
13.03.2020 10:08 | Son Güncelleme: 13.03.2020 10:40
Adana'da iki evde, 2 kalaşnikof uzun namlulu silah, 4 şarjör ve 15 mermi ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'ndeki iki eve operasyon düzenledi.
Evde 2 kalaşnikof tüfek, 4 şarjör ve 15 mermi bulundu.
Polis ekiplerince gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA