ADANA'DA 2 KADIN VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ
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ADANA'DA 2 KADIN VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ADANA'nın Kozan ilçesinde 2 kadın ölü bulundu.

ADANA'nın Kozan ilçesinde 2 kadın ölü bulundu. Olay ilçeye bağlı Eskikabasakal Mahallesi, Müftü Mustafa Sokak üzeri kanal mevkiinde saat 24: 00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre yoldan geçen kişiler yol kenarında park edilmiş bir otomobil gördü. Durumdan şüphelenen vatandaşlar polise haber verdi. Polis ekipleri olay yerinde geldiklerinde araç içerisinde 1 kadının tüfekle vurularak öldüğünü belirledi. Olay yerine çok sayıda polis jandarma sevk edildi. Olay yerine gelen jandarma ve polis ekipleri yaptıkları incelemede araçtan yaklaşık 100 metre geride 1 kadının daha cesedini buldu. Olay yerine cumhuriyet başsavcısı gelerek incelemede bulundu. Cesetler, Kozan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Burada yapılan incelemenin ardından ölenlerin Tuğçe Duman (27), ve Suriye uyruklu Melek Elşemo (24) olduğu öğrenilirken, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayla ilgili polis ve jandarma geniş çaplı soruşturma başlattı.

ADANA'DA 2 KADIN VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ
ADANA'DA 2 KADIN VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ
ADANA'DA 2 KADIN VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ
ADANA'DA 2 KADIN VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ
ADANA'DA 2 KADIN VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ
ADANA'DA 2 KADIN VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ
ADANA'DA 2 KADIN VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ
ADANA'DA 2 KADIN VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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