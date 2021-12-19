Adana'da 2 kadın girdikleri evden 13 dakikada 4 bin dolar ve 250 gram altın çaldı - Haberler
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Adana'da 2 kadın girdikleri evden 13 dakikada 4 bin dolar ve 250 gram altın çaldı

Adana'da 2 kadın girdikleri evden 13 dakikada 4 bin dolar ve 250 gram altın çaldı
AA / Yusuf Tunur - Haberler | Güncel

Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir evde meydana gelen hırsızlık olayında 2 kadın, 4 bin dolar ve 250 gram altını alarak kaçtı.

CEYHAN, ADANA (AA) - Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir evde meydana gelen hırsızlık olayında 2 kadın, 4 bin dolar ve 250 gram altını alarak kaçtı.

Alınan bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen 2 kadın, gündüz Emek Mahallesi'nde İlhan Aydemir'e ait eve hırsızlık yapmak amacıyla geldi.

Aydemir ve aynı evde yaşayan annesi ile eşinin evde olmadığı sırada şüpheliler eve girdi. Zanlılar, 13 dakikada evdeki kasadan 4 bin dolar ve 250 gram altını parayı alarak kaçtı.

İlerleyen saatlerde evlerine gelen Aydemir ailesi hırsızlık olayını fark ederek polise haber verdi.

Evde detaylı çalışma yapan ve güvenlik kameralarını inceleyen polis ekiplerinin kaçan zanlıları yakalama çalışmaları sürüyor.

Öte yandan hırsızların eve giriş ve çıkış anları, çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

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AA / Yusuf Tunur - Son Dakika Haberleri

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