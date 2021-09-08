Adana'da 2 hırsızlık şüphelisi yakalandı
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Adana'da 2 hırsızlık şüphelisi yakalandı

Adana'da 2 hırsızlık şüphelisi yakalandı
Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu - Haberler | Güncel

Adana'da jandarma ekipleri, hırsızlık olaylarına karışan 2 zanlıyı gözaltına aldı.

Adana'da jandarma ekipleri, hırsızlık olaylarına karışan 2 zanlıyı gözaltına aldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Sarıçam ilçesi Karayusuflu Mahallesi Tülüler mevkisindeki Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) şantiyesinden 255 bin 440 lira değerinde elektrik malzemesi çalınması üzerine araştırma başlattı.

Ekipler, yaptıkları çalışmayla şüpheli G.S'nin otomobille bölgeye gelerek olayı gerçekleştirdiğini tespit etti.

G.S, adresine yapılan operasyonla yakalandı.

Öte yandan, Karataş ilçesi Damlapınar Mahallesi'nde S.K'nin limon bahçesinde çalıştığı sırada park halindeki aracının camı kırılarak içinde kredi kartı ve çeklerinin bulunduğu çantası çalındı.

Jandarma ekipleri, olayı gerçekleştirdiğini belirlediği R.İ'yi gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu

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