Adana'da 2 hırsızlık şüphelisi yakalandı
Adana'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.
Adana'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) Çukurova ilçesinde M.B'nin evinden hilti, su motoru ve yaklaşık 50 metre elektrik kablosu çalınması üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, hırsızlığın gerçekleştiği bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelilerin kimliğini belirledi.
Adreslerine düzenlenen operasyonda M.K. ve A.D. yakalandı.
A.D'nin 17 suç kaydı bulunduğu tespit edildi.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu