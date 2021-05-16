Adana'da 2 hırsızlık şüphelisi suçüstü yakalandı
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Adana'da 2 hırsızlık şüphelisi suçüstü yakalandı

Adana'da 2 hırsızlık şüphelisi suçüstü yakalandı
Anadolu Ajansı / Mutlu Güney - Haberler | Güncel

Adana'da bir restorandan hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.

Adana'da bir restorandan hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde tadilat aşamasındaki bir restorandan iki kişinin inşaat malzemelerini motosiklete yüklediğini fark eden vatandaşlar durumu polise haber verdi.

Zanlılar G.G. ve A.Ö. olay yerine gelen güvenlik güçleri tarafından çaldıkları malzemelerle suçüstü yakalandı.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Güney

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