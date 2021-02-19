Adana'da 2 hırsızlık şüphelisi jandarmanın denetiminde yakalandı

Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne ait su deposunun kapaklarını ve vanasını çalan 2 zanlı, jandarma ekiplerinin yaptığı denetim sırasında yakalandı.

Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne ait su deposunun kapaklarını ve vanasını çalan 2 zanlı, jandarma ekiplerinin yaptığı denetim sırasında yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karaisalı ilçesi Eğlence Mahallesi'nde "önleyici kolluk devriyesi" sırasında şüphelendiği bir aracı durdurdu.

Ekipler, araçta yaptıkları incelemede, oksijen tüpü ve kaynak makinası ile ASKİ'ye ait su deposunun demir kapakları ve su vanası buldu.

Bunun üzerine araçtaki A.K. ve H.Ö. gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri, çevrede yaptıkları araştırmada, yine ASKİ' ye ait bir elektrik direğinin kesildiğini tespit etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun