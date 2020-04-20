Adana'da 2. faz ödemeleri vatandaşlara dağıtılıyor Adana'da, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik dağıtılan 1000'er TL'lik para yardımının 2. faz ödemeleri il genelinde gerçekleştiriliyor.

Adana'da, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik dağıtılan 1000'er TL'lik para yardımının 2. faz ödemeleri il genelinde gerçekleştiriliyor.

1000'er TL'den oluşan sosyal yardım paraları, valilik koordinesinde görevlendirilen Jandarma Komutanlığı personeli ile PTT personeli tarafından, sosyal yardımlardan faydalanan vatandaşların ikametlerine ulaştırılıyor.

Çalışmalarla ilgili değerlendirmede bulunan Vali Mahmut Demirtaş, "Vatandaşımızın korona virüs salgını sebebiyle dışarıya çıkmasını istemediğimiz için valiliğimiz tarafından görevlendirdiğimiz personelimiz, vatandaşlarımızın ikametlerine kadar giderek para ödemelerini gerçekleştiriyor. Biz daima görevimizin başındayız; ancak salgını en az hasarla atlatabilmemiz için vatandaşlarımızın da evlerinde kalarak bize destek olmaları çok büyük önem arz ediyor" dedi. - ADANA

Kaynak: İHA