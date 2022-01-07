2 elti, 8 kadından para ve cep telefonu çaldıkları iddiasıyla tutuklandı

ADANA (AA) - Adana'da pazarda alışveriş yapan 8 kadının para ve cep telefonlarını çaldıkları iddiasıyla iki elti tutuklandı.

Merkez Yüreğir ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi'ndeki semt pazarında alışveriş yapan 8 kadına ait 1000 lira ile 5 cep telefonu yankesicilik yöntemiyle çalındı.

İhbarlar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, pazara giderek şüphelileri araştırdı.

Ekipler, olayın şüphelisi iki kadını aynı yöntemle hırsızlık yapmaya çalışırken fark edip yakaladı. Çalınan cep telefonlarından 4'ü ile 1000 lira, zanlılar Aynur G. (21) ile eltisi Ayşegül G'nin (22) üzerinden çıktı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Şüphelilerden Aynur G'nin 5 aylık hamile olduğu ve emniyette 36 suç kaydı bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan, Aynur G, benzer suçlardan 2019 yılında girdiği cezaevinden kaçmış, yaklaşık bir yıl sonra Adana'da üç kadının cep telefonları ile bir miktar parasının çaldığı iddiasıyla yakalanmıştı. Yakalandığında da iki aylık hamile olan Aynur G, tutuklanmıştı.