Adana'da 2 Çocuğun Sulama Kanalına Düşmesi

Adana'da sulama kanalına düşen ve sağlık ekiplerinin kalp masajıyla hayata döndürülen 2 kız çocuğundan 1'i hayatını kaybetti.



Merkez Seyhan ilçesi 2000 Evler Mahallesi'nde, akrabası Melek Muhammed (12) ile Devlet Su İşlerine ait sulama kanalına düşen Şeyha Reşit (11) tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.



Reşit'in cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.



Özel bir hastanede tedavi gören Melek Muhammed'in hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.



Suriyeli çocuklar Şeyha Reşit ve Melek Muhammed, merkez Seyhan ilçesi 2000 Evler Mahallesi'nde, Devlet Su İşlerine ait sulama kanalına düşmüş, sudan çıkarıldığında kalbi durduğu belirlenen çocuklar, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hayata döndürülmüştü.