Adana'da 2 cinayetten 56 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
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Adana'da 2 cinayetten 56 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

25.02.2021 09:45 | Son Güncelleme: 25.02.2021 09:48
Adana'da 2 cinayetten 56 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Adana'da, 2 cinayetten 56 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü noterde yakalanıp cezaevine gönderildi.

Adana'da, 2 cinayetten 56 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü noterde yakalanıp cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, karıştığı 2 cinayet suçundan hakkında 56 yıl 10 ay hapis cezası bulunan firari Ramazan B'yi (56) yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, Ramazan B'nin merkez Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir noterde işlem yaptırdığını belirledi.

Notere giden ekipler, firari hükümlüyü yakaladı.

Ramazan B, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

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