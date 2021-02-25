Adana'da 2 cinayetten 56 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
Adana'da, 2 cinayetten 56 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü noterde yakalanıp cezaevine gönderildi.
Adana'da, 2 cinayetten 56 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü noterde yakalanıp cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, karıştığı 2 cinayet suçundan hakkında 56 yıl 10 ay hapis cezası bulunan firari Ramazan B'yi (56) yakalamak için çalışma başlattı.
Ekipler, Ramazan B'nin merkez Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir noterde işlem yaptırdığını belirledi.
Notere giden ekipler, firari hükümlüyü yakaladı.
Ramazan B, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun