Adana'da 2 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
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Adana'da 2 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

18.01.2021 10:26 | Son Güncelleme: 18.01.2021 10:30
Adana'da 2 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

ADANA'da polis ekiplerinin, şüphe üzerine durdurduğu midibüste yaptığı aramada, 2 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

ADANA'da polis ekiplerinin, şüphe üzerine durdurduğu midibüste yaptığı aramada, 2 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışma yaptı. Ekipler, Sarıçam ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi içerisinde şüphe üzerine durdurduğu bir midibüste yaptığı aramada, 2 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Adana'da 2 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Anıl ATAR

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