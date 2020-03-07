Adana'da 2 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirdi
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Adana'da 2 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirdi

Adana'da iş yerinde 2 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirilen kişi gözaltına alındı.

07.03.2020 10:20 | Son Güncelleme: 07.03.2020 10:20
Adana'da 2 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirdi

'da iş yerinde 2 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirilen kişi gözaltına alındı.

İl ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'ndeki Metal Sanayi Sitesindeki bir iş yerinde kaçak akaryakıt olduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, düzenledikleri operasyonda iş yerinde plastik tanklar içinde 2 bin litre akaryakıt ele geçirdi.

İş yeri sahibi A.A. gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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