Adana'da 2 bin 900 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Haberler

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Adana'da 2 bin 900 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

AA - Yusuf Koyun - Güncel
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Adana'da 2 bin 900 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Adana'da 2 bin 900 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

ADANA (AA) - Adana'da 2 bin 900 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezindeki bir adreste kaçak akaryakıt bulunduğunu belirledi.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, 2 bin 900 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.

Ekipler, bir zanlıyı gözaltına aldı.

Adana'da 2 bin 900 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

AA / Yusuf Koyun - Güncel

Adana Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Akaryakıt, Adana, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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