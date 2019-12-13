Adana'da 2 bin 800 litre sahte içki ele geçirildi

13.12.2019 14:04 | Son Güncelleme: 13.12.2019 14:21

Adana'da düzenlenen operasyonda yapım aşamasında ve satışa hazır 2 bin 800 litre sahte içki ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 14-15 Aralık'ta düzenlenmesi planlanan ve valilik kararıyla iptal edilen "Kebap ve Şalgam Festivali" öncesi piyasaya sahte içki sürmek isteyen kişilere yönelik çalışma başlattı.

Ekip, bu kapsamda merkez Seyhan ilçesi Hadırlı Mahallesi'ndeki barakada sahte içki üretildiğini belirledi.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, yapım aşamasında ve satışa hazır 2 bin 800 litre sahte rakı ele geçirdi.

Operasyona ilişkin polis kamerasına yansıyan görüntülerde, sahte içkinin fermantasyon ve damıtma yöntemiyle üretildiği ortamın aşırı kirli olması dikkati çekti.

Şüpheli F.K. gözaltına alındı, sahte içkinin imha edildiği öğrenildi.

Kaynak: AA