Adana'da 2 bin 600 litre sahte içki ele geçirildi
15.02.2021 09:46 | Son Güncelleme: 15.02.2021 09:50
Adana'da 2 bin 600 litre sahte içki ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
Adana'da 2 bin 600 litre sahte içki ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezindeki bir adreste sahte içki üretildiğini belirledi.
Operasyon düzenlenen adreste yapım aşamasında 2 bin 600 litre sahte içki ele geçirildi.
Polis, bir şüpheliyi gözaltına aldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Anıl ATAR