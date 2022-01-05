Adana'da 2 bin 378 litre sahte içki ele geçirildi - Haberler
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Adana'da 2 bin 378 litre sahte içki ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Adana'da 2 bin 378 litre ve 162 şişe sahte içki ile 330 litre kaçak etil alkol ele geçirildi.

ADANA (İHA) - Adana'da 2 bin 378 litre ve 162 şişe sahte içki ile 330 litre kaçak etil alkol ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, 3 adreste sahte içki ve kaçak etil alkol satışı yapıldığı bilgisine ulaştı. Polis bu bilgi üzerine adreslere eş zamanlı baskın yaptı. Baskında polis 2 bin 378 litre ve 162 şişe sahte içki ile 330 litre kaçak etil alkol ve 5 litre aroma ele geçirdi.

Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

(Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya-İHA)

Adana'da 2 bin 378 litre sahte içki ele geçirildi

Adana'da 2 bin 378 litre sahte içki ele geçirildi

Adana'da 2 bin 378 litre sahte içki ele geçirildi

Adana'da 2 bin 378 litre sahte içki ele geçirildi

Adana'da 2 bin 378 litre sahte içki ele geçirildi

Adana'da 2 bin 378 litre sahte içki ele geçirildi

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