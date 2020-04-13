Adana'da, 2 bin 335 litre sahte içki ele geçirildi ADANA'da, depoya baskın yapan polis ekipleri, 2 bin 335 litre sahte içki ele geçirdi.

ADANA'da, depoya baskın yapan polis ekipleri, 2 bin 335 litre sahte içki ele geçirdi. Gözaltına alınan E.A.A., emniyetteki sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik yaptığı çalışmada, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Köklüce Mahallesi'ndeki depoda içki üretildiği bilgisine ulaştı. Belirlenen adrese baskın yapan polis ekipleri, piyasa değeri 400 bin lira olan, variller içinde 2 bin 335 litre sahte içki ele geçirdi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan E.A.A., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA