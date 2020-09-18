Adana'da 2 bin 280 litre sahte içki ele geçirildi
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Adana'da 2 bin 280 litre sahte içki ele geçirildi

Adana'da gerçekleştirilen operasyonda, 2 bin 280 litre sahte içki, kaçak olduğu tespit edilen 841 paket sigara, 105 kilogram tütün ve 3 bin 450 makaron ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da 2 bin 280 litre sahte içki ele geçirildi
18.09.2020 09:53 | Son Güncelleme: 18.09.2020 10:06

Adana'da gerçekleştirilen operasyonda, 2 bin 280 litre sahte içki, kaçak olduğu tespit edilen 841 paket sigara, 105 kilogram tütün ve 3 bin 450 makaron ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezindeki 4 adrese operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramada, 2 bin 280 litre sahte içki, kaçak olduğu tespit edilen 841 paket sigara, 105 kilogram tütün ve 3 bin 450 makaron ele geçirildi.

Polis, ele geçirilen malzemelerle ilgili 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: AA

AA Editörü - Emniyet Genel Müdürlüğü
Emniyet Genel Müdürlüğü
AA Editörü
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