Adana'da 2 bin 180 litre sahte içki ele geçirildi Adana'da 2 bin 180 litre sahte içki ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da 2 bin 180 litre sahte içki ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Yüreğir ilçesinde bir evde sahte içki üretildiğini belirledi. Adrese operasyon düzenleyen ekipler, 2 bin 180 litre sahte içki ve 2 alkolmetre ele geçirdi. Polis, bir şüpheliyi gözaltına aldı. Kaynak: AA