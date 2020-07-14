Adana'da 2 bin 140 litre kaçak etil alkol ele geçirildi Adana'da 2 bin 140 litre kaçak etil alkol ele geçirildi, bir şüpheli yakalandı.

Adana'da 2 bin 140 litre kaçak etil alkol ele geçirildi, bir şüpheli yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezindeki bir adrese, kaçak etil alkol satışı yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Adresteki aramada, sahte içki yapımında kullanılabileceği değerlendirilen 2 bin 140 litre kaçak etil alkol ele geçirildi. Polis, bir şüpheliyi gözaltına aldı. Kaynak: AA