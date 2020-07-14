Adana'da 2 bin 140 litre etil alkol ele geçirildi
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Adana'da 2 bin 140 litre etil alkol ele geçirildi

Adana'da 2 bin 140 litre etil alkol ele geçirildiAdana'da, polisin düzenlediği operasyonda piyasa değeri 600 bin TL olan 2 bin 140 litre etil alkol ele geçirildi.

14.07.2020 10:17 | Son Güncelleme: 14.07.2020 10:52

Adana'da 2 bin 140 litre etil alkol ele geçirildi

Adana'da, polisin düzenlediği operasyonda piyasa değeri 600 bin TL olan 2 bin 140 litre etil alkol ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışma yaptı. Ekipler, yüksek miktarda etil alkol olduğu belirlenen bir adrese şok baskın düzenledi. Adreste yapılan aramalarda, piyasa değeri 600 bin TL olan 2 bin 140 litre etil alkol ele geçirildi. Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı. Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

Adana'da 2 bin 140 litre etil alkol ele geçirildi

Kaynak: DHA

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