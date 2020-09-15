Adana'da 2 aile arasında silahlı kavga: 2 yaralı
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Adana'da 2 aile arasında silahlı kavga: 2 yaralı

Adana'nın Kozan ilçesinde, 2 aile arasında çıkan ve taş, sopa ile silahların kullanıldığı kavgada 2 kişi yaralandı.

Adana'da 2 aile arasında silahlı kavga: 2 yaralı
15.09.2020 22:47 | Son Güncelleme: 15.09.2020 22:56

Adana'nın Kozan ilçesinde, 2 aile arasında çıkan ve taş, sopa ile silahların kullanıldığı kavgada 2 kişi yaralandı.

Türkeli Mahallesi Şamlıoğlu Caddesi'nde aralarında husumet olduğu iddia edilen 2 aile arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavgada 2 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan Emrah B, yapılan ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili her ailelerden çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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