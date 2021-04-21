Adana'da 190 kilogram ve 166 paket kaçak tütünün ele geçirildiği operasyonda 3 zanlı yakalandı
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Adana'da 190 kilogram ve 166 paket kaçak tütünün ele geçirildiği operasyonda 3 zanlı yakalandı

Adana'da 190 kilogram ve 166 paket kaçak tütünün ele geçirildiği operasyonda 3 zanlı yakalandı
Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt - Haberler | Güncel

Adana'da gümrük kaçağı 190 kilogram ve 166 paket tütün ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da gümrük kaçağı 190 kilogram ve 166 paket tütün ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Osmaniye-Adana kara yolunda yaptığı uygulamada, şüphe üzerine durdurduğu iki araç ve bir yolcu otobüsünü aradı.

Aramalarda, gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 190 kilogram ve 166 paket tütün ele geçirildi.

Ekiplerce gözaltına alınan 3 zanlı, Ceyhan İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt

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