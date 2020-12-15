19 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
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19 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

15.12.2020 09:53 | Son Güncelleme: 15.12.2020 10:10

Adana'da hırsızlık suçlarından hakkında 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalanıp cezaevine gönderildi.

Adana'da hırsızlık suçlarından hakkında 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalanıp cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık suçlarından 19 yıl hapis cezası bulunan Metin C'nin, aracıyla Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda seyir halinde olduğunu belirledi.

Otoyolun Adana doğu gişeleri çıkışında önlem alan polis, hükümlünün aracını uygulama noktasında durdurdu.

Üstünden kimlik çıkmayan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

19 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
19 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
19 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
19 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
19 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
19 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.12.2020 10:10:48. #1.15#
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