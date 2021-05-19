Adana'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Adana'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlaması

Adana'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlaması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Adana'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda saatler 19.19 gösterdiğinde 70 sporcuyla stadyumda İstiklal Marşı okunarak kutlandı.

Adana'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda saatler 19.19 gösterdiğinde 70 sporcuyla stadyumda İstiklal Marşı okunarak kutlandı.

Adana Gençlik ve Spor Müdürlüğü idaresinde, Türkiye Olimpiyatlarına Hazırlık Merkezi ve Sporcu Eğitim Merkezi'nden 70 sporcu ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı. Yeni Adana Stadyumunda gerçekleşen programda, saatler 19.19 gösterdiğinde Türkiye geneli İstiklal Marşı okundu. - ADANA

Adana'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlaması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Gören dönüp bir daha bakıyor! 3 ayaklı olarak dünyaya geldi
Gören dönüp bir daha bakıyor! 3 ayaklı olarak dünyaya geldi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Sedat Peker Muharrem İnce Mustafa Sarıgül Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Deniz Çakır Burak Sergen Necati Şaşmaz Tuba Büyüküstün
Spor Mesut Özil Adem Büyük Abdullah Avcı Sergen Yalçın Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Adana'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.5.2021 20:03:51. #1.16#

title