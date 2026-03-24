Adana'da 19 firari yakalandı
Adana'da uyuşturucudan haklarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan 19 firari hükümlü yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımı suçlarından haklarında 2 ile 23 yıl hapis cezası bulunan 19 firari hükümlüyü yakalamak için harekete geçti. Yapılan operasyonda söz konusu firari hükümlüler saklandıkları evlerde yakalanıp işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - ADANA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı