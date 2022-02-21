Adana'da 1892 litre sahte içki ele geçirildi - Haberler
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Adana'da 1892 litre sahte içki ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı, Anıl Atar - Güncel
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Adana'da 1892 litre sahte içki ele geçirildi

ADANA'da polisin düzenlediği operasyonda 1892 litre sahte içki ile 4 bin 450 adet çeşitli markalara ait sahte içki bandrolü ele geçirildi, 6 kişi gözaltına alındı.

ADANA'da polisin düzenlediği operasyonda 1892 litre sahte içki ile 4 bin 450 adet çeşitli markalara ait sahte içki bandrolü ele geçirildi, 6 kişi gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 'kaçakçılık' suçunun önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında kent genelinde bazı adreslere baskınlar düzenledi. Yapılan aramalarda 1892 litre sahte içki ile 4 bin 450 adet çeşitli markalara ait sahte içki bandrolü ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Adana'da 1892 litre sahte içki ele geçirildi

Adana'da 1892 litre sahte içki ele geçirildi

Adana'da 1892 litre sahte içki ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı / Anıl Atar - Güncel

Kaçakçılık, Güncel, Haberler

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