Aranan iki hükümlü yakalandı
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Aranan iki hükümlü yakalandı

06.03.2021 09:33 | Son Güncelleme: 06.03.2021 09:45

Adana'da yaralama ve hırsızlık suçlarından 26 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan iki hükümlü yakalandı.

Adana'da yaralama ve hırsızlık suçlarından 26 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan iki hükümlü yakalandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı İnfaz Büro Amirliği ekipleri yaralama suçundan 18 yıl 11 ay hapis cezası kesinleşen Şükrü S. ile hırsızlık suçundan 7 yıl 3 ay hapis cezası kesinleşen Hasan A. isimli şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Polis, Şükrü S.'nin Yüreğir ilçesine bağlı Akdeniz Mahallesinde, Hasan A.'nın ise Seyhan ilçesine bağıl Kocavezir Mahallesinde olduğunu belirledi. Polis eş zamanlı yaptığı operasyonda Şükrü S.'yi evinde, Hasan A.'yı ise Kocavezir İş Merkezinde alışveriş yaparken yakaladı. Hükümlüler, emniyetteki işlemlerin ardından önce adliyeye daha sonrada cezaevine götürüldü. - ADANA

Aranan iki hükümlü yakalandı
Aranan iki hükümlü yakalandı
Aranan iki hükümlü yakalandı
Aranan iki hükümlü yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Eren Bozkurt

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