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Adana'da 18 torbacı tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Adana'da 18 torbacı tutuklandı

Adana'da bir haftada 18 torbacı tutuklandı.

ADANA (İHA) - Adana'da bir haftada 18 torbacı tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesi amacıyla 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 8-14 Kasım tarihleri arasında operasyonlar düzenledi. 129 adrese yapılan baskınlarda 173 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 104 kilo 38 gram esrar, 2 bin 750 uyuşturucu hap, 2 kilo 128 gram bonzai, 1 kilo 142 gram metamfetamin, 42 gram eroin, 6 gram kokain, 1 ruhsatsız tüfek ile uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 39 bin 655 TL ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 18'i tutuklandı, 19'u adli kontrol şartı, 136'sı ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. - ADANA

Adana'da 18 torbacı tutuklandı

Adana'da 18 torbacı tutuklandı

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