Adana'da 18 milyon 150 bin kaçak makaron ele geçirildi - Haberler

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Adana'da 18 milyon 150 bin kaçak makaron ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı - Anıl Atar - Güncel
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Adana'da 18 milyon 150 bin kaçak makaron ele geçirildi

ADANA'da polisin aldığı istihbarat üzerine kurduğu uygulama noktasında arama yaptığı 2 ayrı kamyonda, gümrük kaçağı 18 milyon 150 bin makaron, 2 milyon 500 bin doldurulmuş sigara ele geçirildi.

ADANA'da polisin aldığı istihbarat üzerine kurduğu uygulama noktasında arama yaptığı 2 ayrı kamyonda, gümrük kaçağı 18 milyon 150 bin makaron, 2 milyon 500 bin doldurulmuş sigara ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 3 kişiden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda gümrük kaçağı makaron getirileceği bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, uygulama noktalarında şüpheli araçları durdurdu. İki ayrı kamyonda arama yapana ekipler, gümrük kaçağı 18 milyon 150 bin makaron, 2 milyon 500 bin doldurulmuş sigara, 14 bin 400 sigara doldurma aleti ele geçirdi. Kamyonlardaki 3 şüpheli ise gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Adana'da 18 milyon 150 bin kaçak makaron ele geçirildi

Adana'da 18 milyon 150 bin kaçak makaron ele geçirildi

Adana'da 18 milyon 150 bin kaçak makaron ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı / Anıl Atar - Güncel

Sigara, Güncel, Haberler

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