174 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Haberler
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174 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

AA - Güncel
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174 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Adana'da kaçak üretilen 174 bin 500 litre akaryakıt ele geçirildi, 3 zanlı yakalandı.

ADANA (AA) - Adana'da kaçak üretilen 174 bin 500 litre akaryakıt ele geçirildi, 3 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmayla merkez Yüreğir ilçesi Akdeniz Mahallesi'ndeki bir bitkisel atık yağ geri dönüşüm tesisinin izinsiz faaliyet yürüttüğünü belirledi.

Adrese baskın yapan ekipler, atık yağlardan elde edilen 174 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele

geçirdi.

Polis, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

174 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

174 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

174 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

AA - Güncel

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Akaryakıt, Adana, Güncel, Haberler

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