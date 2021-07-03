Adana'da 17 yaşındaki kızı kaçırıp alıkoyduğu iddia edilen zanlı tutuklandı

Adana'da kaçırıldığı iddia edilen genç kız kurtarıldı, şüpheli tutuklandı.

Adana'da kaçırıldığı iddia edilen genç kız kurtarıldı, şüpheli tutuklandı.

İddiaya göre, Kozan ilçesinde yaşayan 17 yaşındaki Z.G, üç gün önce evinin önünde M.K. (28) tarafından kaçırıldı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları araştırmayla genç kızın Ceyhan ilçesindeki bir evde tutulduğunu belirledi.

Adrese baskın düzenleyen ekipler, genç kızı kurtardı, zanlı M.K'yi de gözaltına aldı.

Kurtarılan Z.G, Kozan'a getirilerek ailesine teslim edildi.

Şüpheli M.K. işlemlerin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Azgın