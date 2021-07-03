Adana'da 17 yaşındaki kızı kaçırıp alıkoyduğu iddia edilen zanlı tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Adana'da 17 yaşındaki kızı kaçırıp alıkoyduğu iddia edilen zanlı tutuklandı

Adana'da 17 yaşındaki kızı kaçırıp alıkoyduğu iddia edilen zanlı tutuklandı
Anadolu Ajansı / Fatih Azgın - Haberler | Güncel

Adana'da kaçırıldığı iddia edilen genç kız kurtarıldı, şüpheli tutuklandı.

Adana'da kaçırıldığı iddia edilen genç kız kurtarıldı, şüpheli tutuklandı.

İddiaya göre, Kozan ilçesinde yaşayan 17 yaşındaki Z.G, üç gün önce evinin önünde M.K. (28) tarafından kaçırıldı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları araştırmayla genç kızın Ceyhan ilçesindeki bir evde tutulduğunu belirledi.

Adrese baskın düzenleyen ekipler, genç kızı kurtardı, zanlı M.K'yi de gözaltına aldı.

Kurtarılan Z.G, Kozan'a getirilerek ailesine teslim edildi.

Şüpheli M.K. işlemlerin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Azgın

Kazma sert cisme çarpınca ürktüler! Ölen kişinin sadece başı ve ayakları çıktı
Kazma sert cisme çarpınca ürktüler! Ölen kişinin sadece başı ve ayakları çıktı
Gıda ürünlerinin bulunduğu buzdolabına girip videosunu paylaştı, tepki gelince sildi
Gıda ürünlerinin bulunduğu buzdolabına girip videosunu paylaştı, tepki gelince sildi
Son dakika haberleri! Yargıtay Ceza Genel Kurulu, MİT tırlarının durdurulması davasında eski Adana Jandarma Bölge Komutanı Hamza Celepoğlu'na verilen 20 yıl hapis cezası...
Son dakika haberleri! Yargıtay Ceza Genel Kurulu, MİT tırlarının durdurulması davasında eski Adana Jandarma Bölge Komutanı Hamza Celepoğlu'na verilen 20 yıl hapis cezası...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan Müge Anlı Şevval Şahin Yiğit Marcus Aral
Spor Diego Ali Koç Metin Oktay Abdullah Avcı Lefter Küçükandonyadis
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Adana'da 17 yaşındaki kızı kaçırıp alıkoyduğu iddia edilen zanlı tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.7.2021 17:14:15. #1.14#

title