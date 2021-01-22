17 kişilik servis minibüsünde 34 işçi taşıyan sürücüye 16 bin 316 lira ceza kesildi
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17 kişilik servis minibüsünde 34 işçi taşıyan sürücüye 16 bin 316 lira ceza kesildi

22.01.2021 09:53 | Son Güncelleme: 22.01.2021 10:17

Adana'da 17 yolcu kapasiteli servis minibüsünde 34 işçi taşıyan sürücüye kural ihlalleri nedeniyle 16 bin 316 lira ceza verildi.

Adana'da 17 yolcu kapasiteli servis minibüsünde 34 işçi taşıyan sürücüye kural ihlalleri nedeniyle 16 bin 316 lira ceza verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince, yetki belgesiz ve izinsiz taşımacılık yapan servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi.

Ekipler, merkez Seyhan ilçesi D-400 kara yolundaki denetimde durdurdukları 17 yolcu kapasiteli 33 MA 7683 plakalı minibüste 34 tarım işçisinin bulunduğunu belirledi.

Kural ihlalleri nedeniyle 16 bin 316 lira ceza yazılan Suriyeli şoför Ali Delli'nin aday sürücü ehliyeti iptal, minibüs de trafikten 15 gün men edildi.

17 kişilik servis minibüsünde 34 işçi taşıyan sürücüye 16 bin 316 lira ceza kesildi
17 kişilik servis minibüsünde 34 işçi taşıyan sürücüye 16 bin 316 lira ceza kesildi
17 kişilik servis minibüsünde 34 işçi taşıyan sürücüye 16 bin 316 lira ceza kesildi
17 kişilik servis minibüsünde 34 işçi taşıyan sürücüye 16 bin 316 lira ceza kesildi

Kaynak: Anadolu Ajansı

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