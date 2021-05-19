17 kişilik minibüste 27 işçi taşıyan sürücüye para cezası verildi
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17 kişilik minibüste 27 işçi taşıyan sürücüye para cezası verildi

17 kişilik minibüste 27 işçi taşıyan sürücüye para cezası verildi
Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Adana'da 17 yolcu kapasiteli minibüste 27 işçi taşıyan sürücüye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlali nedeniyle para cezası yazıldı.

Adana'da 17 yolcu kapasiteli minibüste 27 işçi taşıyan sürücüye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlali nedeniyle para cezası yazıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince, yetki belgesiz ve izinsiz taşımacılık yapan araçlara yönelik denetim gerçekleştirildi.

Merkez Seyhan ilçesi Zeytinli Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'ndaki denetimler sırasında 01 MA 2033 plakalı bir minibüs durdurularak incelendi.

Ekipler, 17 yolcu kapasiteli minibüste 27 tarım işçisinin bulunduğunu belirledi.

Suriyeli şoför Mahir Omar'a (34) Kovid-19 tedbirlerini ihlalleri nedeniyle para cezası verildi, minibüs trafikten men edildi.

Yolculara da sosyal mesafeyi ihlalden para ceza uygulandı.

Araçtan 27 işçi çıkması polis kamerasında

Polis kamerasına yansıyan görüntülerde, aracın kapısının açılmasıyla içerideki yolcu yoğunluğu dikkati çekiyor.

Yapılan sayımda, minibüste şoför hariç 27 tarım işçisi bulunduğu tespit ediliyor.

Polis, sürücüye ehliyetinin yolcu taşımacılığı için yetersiz olduğunu ve sosyal mesafe kuralına uyulmadığını, bu nedenle cezai işlem uygulanacağını belirtiyor.

17 kişilik minibüste 27 işçi taşıyan sürücüye para cezası verildi
17 kişilik minibüste 27 işçi taşıyan sürücüye para cezası verildi
17 kişilik minibüste 27 işçi taşıyan sürücüye para cezası verildi

Kaynak: Anadolu Ajansı

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Haftalık verilere göre, her 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası, Şırnak, Adana, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ta görüldü.
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