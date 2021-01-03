1640 litre sahte içki ele geçirildi
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1640 litre sahte içki ele geçirildi

03.01.2021 10:05 | Son Güncelleme: 03.01.2021 10:36

Adana'da 1640 litre sahte içki ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da 1640 litre sahte içki ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte içki üretildiğini belirlediği Mıdık Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramalarda, yapım aşamasında ve satışa hazır 1640 litre sahte içki ele geçirildi.

Polis, bir şüpheliyi gözaltına aldı.

1640 litre sahte içki ele geçirildi
1640 litre sahte içki ele geçirildi
1640 litre sahte içki ele geçirildi
1640 litre sahte içki ele geçirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı

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