Adana'da 1600 litre sahte içki ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Adana'da 1600 litre sahte içki ele geçirildi

29.01.2021 09:47 | Son Güncelleme: 29.01.2021 09:50
Adana'da 1600 litre sahte içki ele geçirildi

Adana'da 1600 litre sahte içki ve 19 kaçak cep telefonu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da 1600 litre sahte içki ve 19 kaçak cep telefonu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Hadırlı Mahallesi'nde sahte içki imalatı yapılan bir adrese operasyon düzenledi.

Adreste 1600 litre sahte içki ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Polis, Kuruköprü Mahallesi'nde bir iş yerinde de 19 kaçak cep telefonu ele geçirdi, bir zanlıyı gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Ziya Selçuk Mustafa Şentop Enis Berberoğlu Mehmet Ali Çelebi
Magazin Feyza Aktan Demet Akalın Oktay Kaynarca İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Okan Buruk Arda Turan Rıza Çalımbay Abdullah Avcı
Tüm Haberler Bursa Kavga Aralık Yangın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Adana'da 1600 litre sahte içki ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.1.2021 09:51:26. #1.14#
title