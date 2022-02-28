Adana'da 16 torbacı tutuklandı - Haberler

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Adana'da 16 torbacı tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Adana'da 16 torbacı tutuklandı

Adana'da "torbacı" diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 142 kişiden 16'sı tutuklandı.

ADANA (İHA) - Adana'da "torbacı" diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 142 kişiden 16'sı tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesi amacıyla 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 21-27 Şubat'ta operasyonlar düzenledi. 118 adrese yapılan baskınlarda 142 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise 30 kilo 122 gram esrar, 603 gram bonzai, 739 uyuşturucu hap, 177 gram metamfetamin, 32 kök Hint keneviri, 15 gram eroin, ruhsatsız 4 tabanca, 1 tüfek ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 10 bin 640 TL ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 16'sı çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 6'sı adli kontrol şartı, 120'si ise savcılık talimatı ile serbest bırakıldı. - ADANA

Adana'da 16 torbacı tutuklandı

Adana'da 16 torbacı tutuklandı

Adana'da 16 torbacı tutuklandı

Adana'da 16 torbacı tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Adana Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Adana, 3. Sayfa, Haberler

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