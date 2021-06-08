Adana'da 16 torbacı tutuklandı
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Adana'da 16 torbacı tutuklandı

Adana'da 16 torbacı tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adana'da 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik son bir haftada düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 152 kişiden 16'sı tutuklandı.

Adana'da 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik son bir haftada düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 152 kişiden 16'sı tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesi amacıyla 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonlar düzenledi. Kentte 31 Mayıs-6 Haziran tarihleri arasındaki operasyonlarda 136 adrese baskın yapıldı. 152 şüphelinin yakalanıp, gözaltına alındığı operasyonlarda, 1 kilo 219 gram esrar, 681 gram bonzai, 315 uyuşturucu hap, 68 kök Hint keneviri, 34 gram eroin, 26 gram metamfetamin, ruhsatsız 3 tabanca ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 5 bin 265 TL para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 152 şüpheliden 16'sı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 7'si adli kontrol şartı, 129'u savcılık talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - ADANA

Adana'da 16 torbacı tutuklandı
Adana'da 16 torbacı tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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