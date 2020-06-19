Adana'da 16 kilo 350 gram esrar ele geçirildi
Adana'da şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde 16 kilo 350 gram esrar ele geçirildi, 3 zanlı tutuklandı.
19.06.2020 10:55 | Son Güncelleme: 19.06.2020 11:23
Adana'da şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde 16 kilo 350 gram esrar ele geçirildi, 3 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu uygulama noktasında bir otomobili şüphe üzerine durdurdu.
Araçta yapılan aramada, 16 kilo 350 gram esrar ele geçirildi.
Polis ekiplerince gözaltına alınan araçtaki M.A. (26), M.A. (55) ve E.A.E. (20), çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA