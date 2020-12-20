Adana'da 155 litre sahte ve 206 şişe kaçak içki ele geçirildi
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Adana'da 155 litre sahte ve 206 şişe kaçak içki ele geçirildi

20.12.2020 09:39 | Son Güncelleme: 20.12.2020 09:42
Adana'da 155 litre sahte ve 206 şişe kaçak içki ele geçirildi

Adana'da düzenlenen operasyonda 155 litre sahte ve 206 şişe kaçak içki ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da düzenlenen operasyonda 155 litre sahte ve 206 şişe kaçak içki ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte ve kaçak içkilerin bulunduğunu belirlediği üç adrese operasyon düzenledi.

Adreslerde 155 litre sahte ve 206 şişe kaçak içki ile sahte içki yapımında kullanılan 180 litre etil alkol ve gümrük kaçağı 566 paket sigara ele geçirildi.

Polis ekipleri, 3 zanlıyı gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

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