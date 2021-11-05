Adana'da 1539 araç trafikten men edildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adana'da 1539 araç trafikten men edildi

AA / Sezgin Pancar - Haberler | Güncel
Adana'da 1539 araç trafikten men edildi

Adana'da, polis ve jandarmanın bir aylık çalışmasında kusurlu oldukları belirlenen 1539 araç trafikten men edildi.

ADANA (AA) - Adana'da, polis ve jandarmanın bir aylık çalışmasında kusurlu oldukları belirlenen 1539 araç trafikten men edildi.

Valiliğin yazılı açıklamasına göre, polis ve jandarma ekiplerince trafik güvenliğinin arttırılması için ekimde yapılan denetimlerde 298 bin 69 araç kontrol edildi.

Denetimlerde, kusurlarından dolayı 1539 araç trafikten men edildi, 604 sürücünün de sürücü belgesine el konuldu.

Kent genelinde ekim ayında meydana gelen 1213 trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 728 kişi ise yaralandı.

AA / Sezgin Pancar - Son Dakika Haberleri
Sulama kanalına düşüp, 5 kilometre sürüklenen kadın ölü bulundu

Sulama kanalına düşüp, 5 kilometre sürüklenen kadın ölü bulundu

 KAĞITHANE'DE, SURİYELİ İKİ KARDEŞ, KUZENLERİ TARAFINDAN VURULDU

KAĞITHANE'DE, SURİYELİ İKİ KARDEŞ, KUZENLERİ TARAFINDAN VURULDU

 Eşini boğazından bıçaklayarak öldüren mühendis kendini böyle savundu: Gözüm kararmıştı

Eşini boğazından bıçaklayarak öldüren mühendis kendini böyle savundu: Gözüm kararmıştı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title