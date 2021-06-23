Adana'da 151 belediye personeline Mesleki Yeterlilik Belgesi
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Adana'da 151 belediye personeline Mesleki Yeterlilik Belgesi

Adana'da 151 belediye personeline Mesleki Yeterlilik Belgesi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Adana'da Kamu Müteahhitleri Derneği (AKAMDER) ve Yüreğir Belediyesi iş birliğiyle açılan mesleki yeterlilik kursunda eğitimini tamamlayan 151 belediye personeline Mesleki Yeterlilik Belgesi verildi.

Adana'da Kamu Müteahhitleri Derneği (AKAMDER) ve Yüreğir Belediyesi iş birliğiyle açılan mesleki yeterlilik kursunda eğitimini tamamlayan 151 belediye personeline Mesleki Yeterlilik Belgesi verildi.

Belediyenin çeşitli birimlerinde kanunen tehlikeli mesleklerde çalışan taşeron işçilerin zorunlu olarak Mesleki Yeterlilik Belgesi edinmesi amacıyla Yüreğir Belediyesi ve AKAMDER iş birliğiyle bir süre önce kurs açıldı. Eğitimin sonunda yazılı ve uygulama sınavında başarılı olan Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nden 76, Temizlik İşleri Müdürlüğü'nden 75 işçi belge almaya hak kazandı.

Program öncesi konuşan AKAMDER Başkanı Mustafa Karslıoğlu, "10 yıl önce ülkemize gelen bu mesleki yeterlilik programında ülkemiz bir hayli sorunlar yaşadı. Devletin önceliğiyle bu programı Türkiye çapında hızlandırmaya başladık. Bu belgeler tüm Avrupa'da geçerli oluyor. Bizde STK'lar olarak işçilerden herhangi bir ücret almadan belgeleri vermeye çalışıyoruz" diye konuştu.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir ise kentteki bütün inşaat işçilerine belge vermeyi hedeflediklerini kaydederek, "Biz tüm işçi kardeşlerimize kapılarımızı açmak istiyoruz. Bu bizim için belki ağır bir yük ama bu belge işçi ve emekçi kardeşlerimizin daha kolay, nitelikli işler bulması noktasında kapı açmış olacak. Öncülük etmek istiyoruz" dedi.

Belge almaya hak kazanan toplam 151 işçi için temizlik şantiyesinde tören düzenlendi. İşçiler belgelerini Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir ve AKAMDER Başkanı Mustafa Karslıoğlu'nun elinden aldı. - ADANA

Adana'da 151 belediye personeline Mesleki Yeterlilik Belgesi
Adana'da 151 belediye personeline Mesleki Yeterlilik Belgesi
Adana'da 151 belediye personeline Mesleki Yeterlilik Belgesi
Adana'da 151 belediye personeline Mesleki Yeterlilik Belgesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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